Estudiantes cierra la semana a la espera de refuerzos

El plantel profesional de Estudiantes de La Plata va llegando al cierre de la primera semana con normalidad de pretemporada, ya que los trabajos comenzaron hace alrededor de 10 días y un miércoles, por lo que los jugadores tuvieron la posibilidad desde el lunes pasado de tener una seguidilla dura y desde el primer día hábil de finales de junio.

Lo concreto es que los futbolistas dirigidos por el entrenador Eduardo Domínguez van a volver a moverse en doble turno, la primera parte de la práctica a las 9.30, mientras que la segunda será a las 16.30, con concentración incluida, en tanto que el sábado el final de la semana será con un solo turno, bien temprano, para después liberar a los protagonistas y reencontrarse el lunes nuevamente en el predio Mariano Mangano de City Bell.

Respecto a los trabajos no hay mayores novedades, la lesión de Joaquín Tobio Burgos golpeó duramente al grupo superior, mientras que el Barba espera por caras nuevas y también ir depurando la plantilla, con la posibilidad de que lleguen refuerzos, como también se vayan algunos protagonistas.

Con el Mundial de Clubes en el medio, el mercado viene lento, ya que no hay mayores movimientos y todos buscan actuar con ingenio, principalmente para cuidar la billetera y no cometer locuras. Muchos de los sondeos en el Pincha son en torno a préstamos, algo que al Departamento de Fútbol no le cierra, ya que pretenden dar salida a jugadores mediante una venta para obtener liquidez y hacer frente a diferentes gestiones, como también para incorporar.

Sobre los posibles arribos, Juan Sebastián Verón y Agustín Alayes negocian por Agustín Rogel, como también por un volante ofensivo y un delantero. Por el defensor uruguayo se hizo una propuesta formal para adquirir una parte de la ficha, aunque habrá que esperar para ver la determinación del Hertha Berlín de Alemania, club dueño de su pase hasta junio de 2026.

Finalmente, vale repasar que en horas de la tarde habrá presentación ante los medios de comunicación para Fernando Muslera, que atenderá a la prensa luego de sus primeros entrenamientos con la roja y blanca.

Mansilla, con ganas de tener salida

El arribo de Muslera a Estudiantes puso en jaque a los dos arqueros que tiene el plantel de Domínguez. Tanto Iacovich como Mansilla quedaron relegados, aunque lo que más sorprende es para el guardián de los tres palos que fue figura en la Copa de la Liga y que también levantó el Trofeo de Campeones.

Fuentes informaron a diario Hoy que la representación de Mansilla trabaja en la posibilidad de darle salida, ya que a sus 29 años necesita atajar, como también hacer una diferencia económica en los últimos años de su carrera como profesional. Atlético Tucumán apareció interesado, pero se esperan otras posibilidades, principalmente del exterior.