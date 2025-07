Paredes fue presentado en una Bombonera repleta

Terminó la espera de tantos años: Leandro Paredes volvió a Boca, fue presentado en una Bombonera explotada con más de 45 mil personas, y con una multitudinaria conferencia de prensa, en la que aseguró: “Estoy cumpliendo un sueño”.

El presidente Juan Román Riquelme lo presentó: “Es un día muy importante para nuestro club, espero que los bosteros estén disfrutando mucho” y el volante campeón del mundo en Catar 2022 con la Selección Argentina se mostró más que feliz por haber podido destrabar su salida de Roma y llegar, consecuentemente, al Xeneize luego de más de una década desde su despedida: “Pasaron muchas cosas desde el primer día que se habló de que podía volver, pero lo importante es que ya estoy acá, soy nuevamente jugador del club”, dijo Paredes.

No dio precisiones de cuándo jugará su primer partido, porque estará sujeto a lo que decida el técnico Miguel Ángel Russo: “Vengo de estar de vacaciones, así que voy a tener que ponerme bien. Ya hablé con el entrenador y con los profes para ponerme bien lo más rápido posible”. Y agregó que no será él quien decida en qué posición se parará en el campo de juego: “Me adaptaré a lo que diga Russo”.

Confesó que tiene “sensaciones increíbles” y se refirió a los hinchas, que llenaron el estadio Alberto J. Armando un jueves por la tarde solamente para recibirlo a él: “Me daba un poco de miedo saber si iba a haber mucha gente o no, recién caigo de lo que representa la hinchada de Boca para mí, estoy agradecido con ellos. Esta pasión no la viví en ningún otro lado en mi carrera. Cuando estuve lejos me di cuenta lo que es esto”.

Se abre el telón del Clausura

Después de la consagración de Platense en la final ante Huracán por el Torneo Apertura, hoy arrancará el Torneo Clausura, con un formato similar al del primer semestre, pero el condimento extra de la clasificación a las copas internacionales y los descensos.

Respecto al fixture, se mantuvo el que se había sorteado a fines del año pasado de cara al Apertura, pero rotando las localías. Es decir que se respetarán las dos zonas de 15 equipos tal como se desarrollaron desde enero a junio, al igual que las fechas de clásicos interzonales y la extra de emparejamientos. Los ocho primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final, instancia que será disputada en la cancha del mejor clasificado (al igual que los cuartos y semis). La final se jugará en estadio neutral.

En cuanto a los descensos, vale recordar que para esta edición la casa madre del fútbol argentino confirmó que bajarán a la Primera Nacional los dos conjuntos que finalicen el año en la última posición de la tabla anual y la de promedios, respectivamente.