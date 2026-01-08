Leones FC de Rosario, equipo de la familia Messi, puso primera de cara al torneo 2026 de la Primera C

Se trata de una institución que preside Matías Messi, hermano de Lionel y que jugará en la Primera C siendo rival de Cambaceres.

El equipo comenzó con los trabajos y pretende llegar a pelear el ascenso a la Primera B Metropolitana.

En el arranque de los entrenamientos, la Pulga le dio me gusta a las fotos del plantel. “Leones de Rosario FC comenzó este lunes 5 de enero los trabajos de pretemporada, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a su participación en el Torneo de Primera C de la Asociación del Fútbol Argentino”, redactó el club.