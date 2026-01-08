San Carlos intensifica con pelota y espera refuerzos

Villa San Carlos de Berisso continúa su preparación en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio de La Plata y el entrenador Pablo Miranda aguarda la llegada de los refuerzos que le solicitó a la dirigencia para suplir las salidas de los jugadores que ya no estarán en el plantel en este 2026.

Con la subida de algunos futbolistas de las inferiores, el cuerpo técnico le dio lugar ayer a nuevas tareas con intensidad futbolística, rotación y traslado de la pelota.

Además hubo una tanda de pasadas de velocidad a tres cuartos de marcha y se espera la concreción de un partido amistoso para la semana que viene.

El objetivo que se puso el cuerpo técnico es volver a pelear entre los equipos de arriba en la Primera B Metropolitana, considerando a Italiano como uno de los rivales a vencer en la divisional.

“No hay que olvidarse que a nosotros nos eliminó del Torneo Reducido el mismo equipo que después terminó ascendiendo”, contó el entrenador Pablo Pájaro Miranda en contacto con este diario sumándole valor al final de año que tuvo el equipo de Berisso peleando el ascenso.