Rally Dakar: victoria argentina en la categoría Challenger

La actividad del Rally Dakar dejó este miércoles una noticia positiva para la delegación argentina. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini se quedaron con la victoria en la cuarta etapa de la categoría Challenger y avanzaron posiciones en la clasificación general.

La dupla cordobesa, campeona de la edición 2025, logró descontar tiempo respecto del líder, el saudí Yasir Seaidan, y pasó del sexto al tercer puesto de la general, quedando a 6 minutos y 45 segundos de la cima.

Gracias al triunfo parcial, Cavigliasso y Pertegarini se ubicaron en el último escalón del podio provisorio, en una categoría que presenta diferencias ajustadas tras las primeras jornadas de competencia.

Este jueves, la pareja argentina tendrá la responsabilidad de abrir la pista en la quinta etapa, que finalizará en Ha'il, una condición que suele agregar complejidad al recorrido por la falta de referencias previas en el trazado.

Con esta nueva victoria, Cavigliasso amplió su registro como el argentino con más etapas ganadas en la historia del Rally Dakar, con un total de 21 triunfos parciales: 14 en cuatriciclos y 7 en la categoría Challenger.

Luego del exigente parcial de este miércoles, el binomio argentino descansó en el campamento con la mirada puesta en sostener el rendimiento y seguir avanzando en la clasificación general de la competencia.