Enfoque de Selección

El 25 de marzo la Selección Argentina reanudará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas. Ese día recibirá nada menos que a Uruguay, y el martes posterior a ese encuentro visitará a Brasil. Sin dudas, dos de los partidos más difíciles en el camino hacia el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Scaloni tomó nota de los jugadores del equipo nacional y se perfilan algunos cambios: Emiliano Martínez le sacaría el puesto a Franco Armani y Mauro Icardi podría tener una nueva chance por su buen desempeño en el PSG.

A continuación, los protagonistas que el técnico de la Selección estuvo observando en las últimas horas.

• Emiliano Martínez: es el segundo arquero con menos goles en contra en la Premier League de Inglaterra. Figura del Aston Vila, hizo ganar muchos puntos con sus atajadas y Scaloni ya quería incluirlo desde el año pasado.

• Franco Armani: está atravesando por un momento irregular, y al igual que Andrada, no tienen nivel de competencia europea como Martínez.

• Renzo Saravia: sin continuidad en el PSG, sigue siendo una apuesta para Scaloni, pero si no juega, difícilmente pueda ser tenido en cuenta

• Germán Pezzela: fue reemplazado el fin de semana ante la Samptoria y no está en su mejor nivel.

• Juan Foyth: está jugando muy adelantado en el Villarreal y el fin de semana salió reemplazado por mal desempeño ante el Betis.

• Milton Casto: ante la lesión de Montiel, es seguido muy de cerca como una opción para el lateral derecho.

• Nicolás Tagliafico: de buen presente en el Ajax, no habría dudas en su convocatoria

• Leandro Paredes: será convocado y titular, si no se lesiona de aquí a marzo.

• Giovani Lo Celso: no juega en el Tottenham, y difícilmente sea convocado.

• Rodrigo Battaglia: titular en el Alavés, será considerado como una alternativa.

• Rodrigo de Paul: figura del Udinese, será considero para los partidos.

• Alejandro Gómez: se acomodó al Sevilla y sería convocado

• Mauro Icardi: el cuerpo técnico notó una gran evolución en el juego colectivo y está en la órbita de los posibles convocados.

• Lionel Messi: el capitán es indiscutible y será convocado.

• Lautaro Martínez: de gran presente en el Inter, será tenido en cuenta.



• Sergio Agüero: no viene jugando y no será considerado.

• Angel Di María: por la lesión, corre desde atrás para ser considerado.

• Lucas Ocampos: será considerado, pese a que no tiene mucha continuidad en Europa.

• Nicolás González: será considerado.

• Ezequiel Palacios: sigue en proceso de recuperación, y hay esperanzas de que pueda llegar.