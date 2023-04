Enzo Fernández renovó con Chelsea

El futbolista argentino Enzo Fernández, de buen presente en un irregular Chelsea, seguirá en el club londinense hasta 2032, ya que la entidad inglesa extendió de forma automática su vínculo al hacer uso de una opción que estaba estipulada.

Salvo que surja un rescisión de contrato o que sea vendido, el conjunto de Londres se aseguró al mediocampista por los próximos nueve años. Es que la directiva de los "Blues" decidió hacer uso de la opción y prolongó un año el vínculo con el ex jugador del Benfica de Portugal, quien fue comprado en enero por 121 millones de euros, cifra récord para la Premier League.

De esta manera, el futbolista de la Selección argentina, de 22 años, quedó ligado con la institución inglesa hasta junio de 2032. Esto ocurre en medio de la serie de cuartos de final de la Champions League ante Real Madrid, en la que Chelsea perdió 2-0 la ida en el Santiago Bernabéu. En Premier League, los Blues marchan en el puesto número 11, afuera de toda competencia europea de cara a la próxima temporada.

El mal presente desembocó en la salida de Graham Potter de la dirección técnica y Frank Lampard asumió como entrenador interino: los directivos del club trabajan para conseguir un DT y como candidatos figuran Marcelo Gallardo, Julian Nagelsmann y Luis Enrique, entre otros.

Por otra parte, Fernández, quien atraviesa un gran presente dentro de un equipo irregular, manifestó en los últimos días estar a gusto en la entidad de Londres y dio detalles sobre su adaptación en la Premier League, en la cual "siempre" soñó jugar. "Uno de los factores fue que me gustaba el proyecto a largo plazo que está construyendo el club.

Además, siempre soñé con jugar en la Premier League, y el Chelsea había mostrado su interés por mí incluso antes del Mundial", agregó en diálogo con el sitio web de la UEFA. "Vengo a un gran equipo, que siempre ha luchado por los títulos y que ha ganado dos Champions League en muy poco tiempo. Ahora que estoy aquí, me he dado cuenta de lo grande que es este club. Fue un factor importante a la hora de tomar esta decisión, aparte del hecho de que esté en una ciudad tan bonita como Londres. Lo pensé todo con mi familia. Si es la voluntad de Dios, todo saldrá bien, y me esforzaré por ganar todos los títulos posibles", explicó el mejor jugador joven del Mundial de Qatar 2022.

"Adaptarse siempre lleva tiempo, conocer a nuevos jugadores. Yo estaba entre los diez jugadores nuevos que llegaron durante el invierno. Con los diferentes idiomas es difícil conectar con los compañeros al principio. A medida que pasa el tiempo, empezamos a conocer mejor a nuestros compañeros, y eso mejorará con el tiempo. ¿He establecido buena relación con Kai Havertz y João Félix? Tenemos esa conexión, también fuera del campo, pero tenemos muchos jugadores buenos. Todos nuestros atacantes tienen talento y calidad, así que todos pueden jugar cualquier partido al máximo nivel", explicó el mediocampista.

"Me he adaptado bastante bien. Londres es muy diferente de Lisboa y de Buenos Aires, eso ya lo sabemos todos. Hace mucho frío. Todavía me estoy adaptando lo mejor posible con mi familia y estaré bien. Londres es muy bonito y estoy encantado", concluyó.