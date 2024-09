Estudiantes necesita volar como un Halcón para cortar la mala racha

Esta tarde, desde las 17:30, Estudiantes recibirá en Uno a Defensa y Justicia en el marco de la fecha 16 de la Liga Profesional y con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Todavía con mucho para corregir tras la derrota ante Vélez, el equipo de Domínguez tiene la misión de cambiar la cara y volver a sumar puntos.

Luego de días intensos de trabajo, con indicaciones de todo tipo, reuniones y pruebas, el León está ante una prueba siempre complicada como lo es el Halcón de Varela a pesar de que, este último, no se encuentre en su mejor momento. El partido ante el Fortín dejó mucha tela para cortar y sin dudas el partido de esta tarde es una prueba de fuego ante su gente.

“No les estoy llegando y si hay que cambiar las formas, el esquema o los nombres lo haré”, declaró el técnico post Vélez.

En cuanto la convocatoria, la única variante es la salida de Federico Fernández (lesionado) y el ingreso de Román Gómez. En lo que respecta al equipo, el entrenador habría decidido retornar a su clásico esquema 4-3-3 y con algunas modificaciones con respecto al 11 que visitó Liniers. Eric Meza, a pesar de entrenar diferenciado por molestias, volvería al equipo devolviéndole su lugar en la zaga central a Sebastián Boselli. En cuanto al ataque, Gabriel Neves tiene todos los números para volver en reemplazo de Edwuin Cetré.

Se lesionó Federico Fernández y por eso no juega

Horas previas a que se diera a conocer la lista de convocados para el partido ante Defensa y Justicia, Estudiantes hizo oficial en sus redes sociales el parte médico del defensor que, si bien no viene sumando minutos, era una de las variantes que evaluaba el entrenador para recibir al Halcón. Según detalla el mismo, Fernández sufrió una lesión muscular en el soleo de su pierna izquierda. Esto no solamente le impide estar a disposición para este encuentro sino que se perderá, como mínimo, dos más. Cabe destacar que no es el primer inconveniente físico que sufre el central ya que, a principios de agosto, sufrió una sobrecarga en el posterior izquierdo implicando un problema para él y para el entrenador. Por último, también es importante mencionar que es la decimotercera lesión que sufre el Pincha desde que se reanudó el torneo siendo un dolor de cabeza para todo el mundo albirrojo.