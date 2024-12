Fórmula 1: Colapinto finalizó en la 19° posición en Catar

El piloto argentino Franco Colapinto terminó en 19ª posición de la parrilla para la carrera de hoy, cuando desde las 13 horas se correrá el Gran Premio de Catar. Toda la acción de la máxima categoría del automovilismo mundial se podrá ver a través de la pantalla de Fox Sports y de Disney +.

El equipo Williams expresó su descontento tras los resultados: “Una sesión de clasificación decepcionante nos deja fuera en la Q1”, refiriéndose tanto a Colapinto, que terminó 19º, como a su compañero Alex Albon, quien quedó 16º.

Los primeros eliminados en la clasificación fueron Esteban Ocon (20º, Alpine), Franco Colapinto (19º, Williams), Nico Hülkenberg (18º, Haas) , Liam Lawson (17º, Red Bull) y Alex Albon (16º, Williams) .

Colapinto marcó su mejor tiempo en 1:22.594 , quedando a 0.230 segundos del corte inicial, registrado por Yuki Tsunoda (15º, 1:22.364). Además, quedó a 0.204 segundos de su compañero Albón (1:22.390).

Tras la sesión, el joven piloto de 21 años mostró su frustración por el rendimiento del FW46: “Cambiamos algunas cosas y el coche no respondía bien. En el primer intento tenía problemas delante, y en el segundo, detrás. Las ruedas no estaban en temperatura, y eso complicó el calentamiento. Además, tuve que dejar pasar muchos coches en mi última vuelta. No tenía agarre al principio ni a mitad del giro. Hicimos ajustes que no funcionaron y mi rendimiento no fue el mejor. Fue una clasificación difícil, pero es parte del fin de semana. Ahora toca remontar en la carrera”, comentó en la zona de prensa.

Al ser consultado sobre los problemas específicos, Colapinto detalló: “Fue algo extraño, no me había pasado antes. En el primer intento, la entrada a curva con mucho freno era horrible, ya que el coche saltaba y perdía agarre. En el segundo intento, mejoró un poco delante, pero comenzó a patinar detrás, especialmente en las curvas. El neumático derecho estaba frío y eso dificultaba girar el volante. El coche se sentía raro. Todavía estamos entendiendo el auto, y ayer no pudimos probar esta suspensión con poca gasolina”.