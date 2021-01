Hisopados negativos y varios retornos en Abasto

Gimnasia se entrenó esta mañana pensando en la finalísima ante Atlético Tucumán, el domingo desde las 21:30, con arbitraje de Patricio Loustau.

El Lobo realizó tareas con pelota y fútbol reducido en el horario matutino de Abasto, donde Matías García volvería luego de confirmarse que dio positivo por coronavirus hace ya varios días. El extremo fue dado de alta y espera por una chance ante Atlético.

Por otra parte, el "Chelo" Weigandt y Paolo Goltz ya están a punto desde lo físico y podrían ser parte del once inicial.

La otra buena noticia es que el plantel completo se realizó el hisopado y todos dieron negativos, por lo que Martini y Messera podrán contar con la totalidad del plantel.

Cabe destacar que a Gimnasia no le sirve otro resultado que no sea ganar y esperar que Banfield pierda frente a San Lorenzo y que Talleres no gane. De esa manera jugará la final ante Boca, River o Argentinos Juniors, por un lugar en la Copa Libertadores 2022.