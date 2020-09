Irlanda: lo sancionaron por cochino

Eoin Bradley, un jugador de 36 años que milita en la primera división de Irlanda del Norte, disputaba la semifinal de la Copa de Irlanda. Pero en medio del partido, hubo algo que no pudo evitar, un imprevisto que se salía de todos los cálculos, una necesidad que le urgía satisfacer: debía ir al baño.

Pero en pleno partido ¿A dónde ir? Cómo dicen: “el mundo es tu baño” y Bradley se ajustó a esa premisa para liberar la tensión de su vejiga. Entonces, con total sigilo y disimulo, aprovechó la charla previa al inicio del alargue para abrir la válvula y liberar la molestia que lo aquejaba.

Miró con preocupación a todos lados y observó que sus compañeros no notaron nada. Aliviado, por haber respondido al llamado de la naturaleza y porque nadie lo notó, sonrió con picardía y pensó que se había salido con la suya.

Sin embargo hubo algo con lo que el pobre Bradley no contaba: las imágenes de televisión. Las cámaras lo capturaron in fraganti en el acto y a la Asociación de Fútbol de Irlanda del Norte no le pareció gracioso ni pícaro.

Lejos de ver que el jugador trataba de satisfacer una necesidad casi instintiva, la Asociación determinó fue una falta al artículo 17 de las reglas: No orinarás en el campo de juego.

Por tal motivo, nuestro querido Bradley no participará de los próximos 6 partidos.

Su equipo perdió la semifinal por penales, así que no lamentará no poder participar de la final. Aun así quedará recordado en la historia grande del fútbol como el hombre que respondió al llamado de la naturaleza en pleno campo de fútbol.