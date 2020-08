Juan Sebastián Verón: "Cuando quiero dar un mensaje, lo hablo"

Tras la decisión de José Sosa de seguir en Turquía y no volver a Estudiantes, mucha fue la polémica generada sobre su decisión. Más allá de que el volante está cerca de firmar con el Fenerbahce, un posteo de Juan Sebastián Verón en las últimas horas en Instagram, generó debates en las redes sociales.

A través de una historia, la "Bruja" compartió una historia de un usuario en la que aparecía él en la final de la Libertadores 2009 y una frase que decía: "A la familia se viene a dar, sin pedir nada a cambio". Muchos creyeron que fue un mensaje para el "Principito", pero el propio Verón se enojó y compartió un video en las últimas horas.

"No doy mensajes en mis posteos. Hago cosas o pongo cosas de muchas que he visto o que me mandan. Las cosas hay que hablarlas y si estoy molesto o quiero dar un mensaje, lo hablo. No doy en mis redes ningún mensaje de nada. En un club que siempre las cosas se hablaron, no me parece", destacó Verón.

Y agregó tajante: "Aquel que quiera abrir un juicio de valor sobre los actos o cómo se tiene que manejar el club, hagánse ver. No tienen ni idea ustedes. Así que lo mejor que pueden hacer es informarse primero y después comunicar".