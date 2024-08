Jueves de acción en el circo hípico local

Por GALOPÓN

Jueves de actividad en el teatro del turf del Barrio Hipódromo con once carreras en cartelera. La atracción fue el Clásico “Polla de Potrillos” (G III-1.600 mts.) donde Seek Wave no solo confirmó que es el “patrón de la esquina” de su generación al lograr el cuarto impacto en línea sino que otra vez lo hizo con una contundente ventaja sobre sus congéneres. Allá lejos, lo escoltó El Queencito, que por el pescuezo se adelantó a Adorado Rim.

Reservado para potrillos nacidos desde el 1º de julio de 2021, ocupó el octavo turno en la programación que contó con asistencia perfecta ya que los diez participantes saltaron a la cancha y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Seek Wave con un sport de $1.75 contra lo reunido por las yuntas Es Mío y Ruso Real ($4.50) y Adorado Rim - Paddock Hit ($4.90) y entre ellos se “devoraron” la pizarra. El pleito, de los papeles pasó a la pista, y allí, “donde se ven los pingos”, la victoria fue para el indicadísimo Seek Wave que ratificó su liderazgo en el ranking de los potrillos, con absoluta holgura.

Largaron y enseguida saltó a la descubierta Arcanum primereando levemente a Paddock Hit que ni bien se formalizó la lucha igualó la línea del puntero por delante de Es Mío, Adorado Rim, Ruso Real, Come Upon y Seek Wave. Al pasar por la señal del kilómetro, Paddock Hit corría con la cabeza de ventaja sobre Arcanum, viniendo enseguida Es Mío, por delante de Seek Wave y Come Upon.

En el final del opuesto, Paddock Hit y Arcanum continuaban disputándose la delantera con Es Mío muy cerca y con el favorito ya amagando por afuera. Así se zambulleron en el codo de la calle 41 con el mismo panorama y por la mitad de la elipse a la lucha por la vanguardia entre Paddock Hit y Arcanum se le agregaba por afuera Seek Wave y más abierto venía tocando pito El Queencito. Completaron la elipse y al pisar el derecho el favorito pasó a un primer plano escapando de sus perseguidores hasta finalmente cruzar el disco con cinco cuerpos de luz sobre El Queencito, que a su vez por el pescuezo dejó tercero a Adrorado Rim, completando el marcador Furioso Pana, Arcanum y Ruso Real.

Cuarto triunfo del ejemplar entrenado por el cuidador Lucas Tournoud en cinco salidas dejando la impresión que todavía no alcanzó su techo.

El ejemplar conducido con suma eficacia vino en 24s.47/100; en 47s.07/100 y en 1m.10s.88/100 hasta completar un registro de 1m.36s.67/100 para los 1.600 metros de pista normal.

Remate de hijos de Mask

Mañana, el Haras “La Valkiria” en su sede de Recreo en Santa Fe llevará a cabo su Gran Remate de Invierno donde se destacan varios productos descendientes del padrillo importado Mask que viene obteniendo muy buenos resultados con su primera generación en pista. Se encuentra ya habilitada la preventa.