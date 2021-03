"La definitiva": Del Potro fue operado exitosamente

El tandilense Juan Martín Del Potro fue sometido exitosamente a una operación en su rodilla en preparación para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

"Probamos muchos tratamientos conservadores y alternativos sin buenos resultados y con el doctor Jorge Chala creemos que la mejor opción es la cirugía porque sabe del deseo de volver a jugar al tenis y de estar en los Juegos Olímpicos", señaló Del Potro en el video publicado ayer en Instagram.

El campeón del US Open en el 2009 está en Chicago, Estados Unidos, y se recupera con normalidad.

"No vienen siendo semanas fáciles. Desde que murió mi papá todo me cuesta muchísimo, pero un día me levanté y llamé al médico para intentarlo. Sentí la fuerza que me mandan desde arriba para no bajar los brazos y salir adelante con esto que hace muchos meses me trae dolores de cabeza", apuntó "Delpo".

El integrante del equipo campeón de Copa Davis en 2016 insistió en su deseo de regresar al tenis: "no quiero dejar de intentarlo. Toda la fuerza y energía que me manden será bien recibida y me ayudará mucho para pasar esta piedra en el camino".

Del Potro, de 33 años, se sometió a distintas operaciones en la rodilla luego de la lesión que sufrió en octubre de 2018 en el Masters 1000 de Shanghái, China y espera que esta sea la última.