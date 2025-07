Estudiantes festejó en Avellaneda, pero Farías sacudió La Plata

El Pincha se llevó un triunfazo en Avellaneda: 1-0 ante Racing, con autoridad y solidez. Pero la noticia del día no llegó desde el césped del Cilindro, sino desde Santa Fe. Facundo Farías, autor de buenos rendimientos con la camiseta albirroja, visitó el estadio de Colón y sorprendió con una confesión que hizo ruido en La Plata: “Tenía muchísimas ganas. Vos sabés muy bien lo que intenté. Si no es ahora, sé que va a ser más adelante. Me voy a retirar acá”.

El delantero reconoció que intentó volver al Sabalero en este mercado de pases y que incluso habló con la dirigencia. Luego, ante el revuelo en redes, salió a pedir disculpas a los hinchas de Estudiantes. Mientras tanto, el plantel dirigido por Domínguez disfruta de dos días libres tras la victoria, y volverá a trabajar pensando en Independiente Rivadavia, rival del próximo jueves 7 de agosto por la fecha 4. Victoria adentro, polémica afuera.

Talleres igualó sin goles ante Godoy Cruz

Pese a jugar todo el segundo tiempo con un hombre de más, Godoy Cruz no logró doblegar a Talleres y la historia terminó 0-0 en Córdoba, en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura. Ulises Ortegoza se fue expulsado por un golpe a Vicente Poggi y el equipo de Carlos Tevez se vio obligado a replegarse para sostener el empate en su casa.