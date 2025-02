La pluma del Profesor para explicar el empate del Pincha

POR DANIEL "PROFE" CÓRDOBA

En un día espectacular, más para estar en la playa que en un estadio de fútbol, Estudiantes ganó el primer tiempo por 1-0 con algo que ya se hace costumbre y es una muy buena costumbre, que es la llegada al área de Santiago Ascacibar y la concreción del gol.

Si bien los primeros minutos Aldosivi se agrupó bien y complicó el manejo del balón por parte de Estudiantes, a medida que fueron pasando los minutos y sobre todo después del tanto, la visita fue neto dominador del campo, la pelota y las situaciones, salvo alguna esporádica jugada de riesgo para el local.

Desde los 20 en adelante se vio una clara diferencia ante un equipo local que tiene una base con jugadores del ascenso y algunos refuerzos que tienen que acoplarse, frente a la solidez de un equipo que hace años viene trabajando junto y tiene recambio en el banco.

Estudiantes se ha reforzado muy bien, prácticamente tiene dos planteles completos, con jugadores muy competitivos.

El Pincha se complicó solo y no solo no ganó, sino que hasta si no era por el maravilloso tiro libre de Sosa, lo podría haber perdido. Lo único que hizo Aldosivi fue apretar más alto, ser más intenso y meter más, Estudiantes cometió errores, los cambios no funcionaron y estuvo muy errático, agrandando al local.

Con malas marcas en la pelota parada, llegó el empate y un penal que no se tendría que haber cobrado, pasan al frente los locales. Se lo vio mejor a Aldosivi, que corrió, metió, niveló y superó al equipo de La Plata. El rostro de los jugadores de Estudiantes decía todo.

Fue un buen primer tiempo y un muy mal segundo tiempo, corriendo y metiendo, Aldosivi casi lo ganó.

Así siguió el sábado

Fue empate entre Defensa y Barracas por 1-1, con un penal polémico para el Guapo. Tigre aplastó 4-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza y Central Córdoba 4-0 a Belgrano en el debut de Ricardo Zielinski. Finalmente, Argentinos venció 3-2 a Racing en un partidazo. Este domingo, se destaca el clásico de Rosario entre Newell’s y Central a las 17.