Leandro Díaz volvió a entrenarse

Estudiantes comenzó el jueves con una buena noticia, ya que Leandro Díaz se reincorporó a los entrenamientos luego de superar el coronavirus. Además, los futbolistas dieron todos negativos luegos de someterse a los test rápidos, como todas las semanas. También pudo trabajar a la par de sus compañeros, el juvenil Blas Obregón, quien también superó la virus.

De esta forma, Leandro Desábato cuenta con todos los jugadores, pensando en una nueva cita amistosa. Estudiantes estará jugando el próximo sábado a las 09:30, frente a Arsenal de Sarandí en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Por su parte, el defensor central que tanto desea el "Chavo" sigue sin aparecer.

Según trascendió, no hay acuerdo con Fernando Tobio y el club desistiría de contratarlo. Serán horas cruciales, ya que si no se llega a un acuerdo, el "Pincha" podría retirarse del mercado de pases, si no aparece un nombre fuerte. Cabe destacar que Desábato había manifestado la intención de sumar un zaguero.

Presentará la tercera camiseta

Estudiantes presentará una nueva casaca alternativa, el próximo 27 de octubre para la próxima Copa de la Liga Profesional. Además, en los próximos días se dará a conocer cómo será el modelo. Por su parte, el clun anunció que su nuevo sponsor Quilmes estará presente en "UNO", el fútbol femenino y en el equipo de eSports.