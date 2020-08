LeBron lució la camiseta del Liverpool en la derrota ante Oklahoma

En la previa del encuentro frente a Oklahoma Thunder, donde los Lakers cayeron por 105-86, con solo 19 puntos de James, 11 rebotes y 4 asistencias, el jugador apareció con la camiseta del Liverpool para anunciar su nuevo contrato con la multinacional Nike. La empresa llegó a un acuerdo por diez temporadas, con una cifra exorbitante de 10 millones de dólares por temporada.

El jugador es uno de los accionistas minoritarios del conjunto inglés, por lo que decidió posar con la camiseta de los "Reds" para comunicar a su forma el nuevo contrato. Su anterior sponsor, New Balance, no pudo igualar la oferta de Nike y el club no dudó en cambiar de marca. Sin duda un anucio significativo para volver a estar entre la élite en términos de marketing.

Por otro lado, su equipo estuvo lejos del nivel que ha mostrado en otros encuentros y cayó frente a Oklahoma Thunder por 105 a 86. LeBron fue el mejor del equipo pero no logró redondear un gran partido.

El próximo partido será frente a Houston Rockets, donde se verá las caras frente a James Harden. Un duelo importante para poder acomodarse y llegar a los playoffs en Orlando.