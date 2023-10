Leyenda viviente: Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro

El capitán del seleccionado argentino de fútbol y estrella del Inter Miami relegó en la terna final del galardón al noruego Erling Haaland, ganador de la Champions League con el Manchester City, y al galo Kylian Mbappé, ex compañero del PSG.



El astro argentino Lionel Messi consiguió este lunes su octavo Balón de Oro, galardón obtenido en base a la obtención del Mundial de Qatar 2022, entregado por la revista France Football en el Théâtre du Châtelet, frente al río Sena, en París, Francia.



"Agradecer a la gente que me votó, que me hizo el ganador del premio y comparti con mis compañeros de Selección y eso viene de la mano de lo obtenido con la Argentina y es en representación de todos. Es un regalo del cuerpo técnico, compañeros y de la Argentina", indicó Messi en el estrado del Théâtre du Châtelet, donde fue la entrega de los premios.