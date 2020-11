Lionel Messi: "Este es el camino que tenemos que seguir"

Lionel Messi mostró una mejor versión, a comparación del duelo ante Paraguay. Se hizo dueño del equipo, pero sólo le faltó la definición, ya que tuvo varias para marcar. Tras el triunfo argentino, la "Pulga" valoró el nivel mostrado: "Hicimos un muy buen partido y lo importante es que se ganó, en unas eliminatorias que son tan complicadas".

Además remarcó que el equipo había mostrado una buena versión ante la "Albirroja", en el complemento, pero que hoy fue un partido casi perfecto: "Hoy levantamos el nivel un poquito más y sobre todo, porque convertimos que fue lo que nos faltó el otro día. Este es el camino que tenemos que seguir y de a poquito, nos vamos haciendo fuertes como grupo y como equipo. No es fácil ganar con facilidad en las eliminatorias".

Sobre las críticas a su nivel, en las que se argumentó su edad avanzada, Messi dijo que todavía tiene mucho para dar: "Todavía puedo dar el máximo, porque me siento capacitado para poder hacerlo. Me siento bien y si el técnico quiere que esté, voy a estar. Y sino no, pero me siento bien para seguir viniendo con este grupo y seguir sumando partidos".