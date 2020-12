Marcelo Gallardo: "Nos ganamos un respeto en el mundo del fútbol"

Marcelo Gallardo sacó chapa y le restó importancia sobre la críticas que señalan, que a River lo favorece el VAR. El "Muñeco", en la previa al duelo contra Nacional por la Libertadores, valoró el trabajo del equipo durante su estadía: “No me dejo llevar por esas tonterías que son ajenas a mí. No me interesa. No podemos darle importancia a cosas externas que nos quieren desestabilizar. No es de ahora, pasa hace mucho tiempo. Hace 5 o 6 años venimos demostrando el equipo que somos, y nos ganamos un gran respeto en el mundo del fútbol”.

Además destacó que no volverá a referirse al tema: “No voy a hablar más del asunto. No es casualidad que nos hayamos sostenido en el tiempo en este nivel. Entiendo de dónde vienen las críticas, pero nosotros estamos muy seguros de lo que hacemos. No me influye para nada lo que viene de afuera. Incluso, en varias ocasiones nos han fortalecido ese tipo de situaciones”.

Por otro lado, se refirió al duelo de este jueves y destacó que pese al 2-0 conseguido en la ida, el equipo tiene que salir a buscar el partido: “Tenemos que estar preparados para todo. Tenemos dos goles de ventaja contra un equipo que tiene que salir a buscar el resultado. A partir de ahí, tenemos que ser un equipo muy inteligente, con mucha energía para enfrentar a un Nacional que intentará buscar el gol que los ponga en el partido. Si me tengo que guiar por el primer partido, imagino que ellos jugarán con pelotas largas y tendremos que estar atentos a la segunda pelota. Trataremos de cerrar una serie que no será fácil”.