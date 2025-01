Martes de verano y carreras en el hipódromo: los candidatos y las expectativas para Hoy

Este martes de fines de enero abre sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo, para ofrecer un interesante programa de 12 carreras, entre las 14.30 y las 20. De la cita hípica se destaca la disputa del Clásico “Uruguay” (2.000 mts.) donde sobresale ampliamente la chance de Forest Gump que desde mediados del año pasado “sacó” chapa de fondista con muy buen suceso. De tal forma que no solo fue animador del “Rocha”, llegando en tercer lugar de Treasure Island sino que a vuelta de hoja puso la vara más alta y se le animó al “Pellegrini”. Entre 20 considerados fondistas casi se cuelga de la última chapa del marcador rentado a tan solo siete cuerpos y “chirolitas” del vencedor Intense For Me, luego de venir siempre cerca del fuego.

Carrera reservada para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupa el sexto turno de programación, con siete ejemplares ratificados que pugnarán por los $4.665.000 de recompensa que le espera al ganador. Como dijimos, destacamos las posibilidades de Forest Gump que confirmó su chance de cotizado fondista precisamente en sus dos últimas actuaciones. En la oportunidad correrá en yunta con Santo Rey, que le servirá de ladero. Se las verá contra Look Portal que también anduvo por esta pista el pasado 19 de noviembre, quedando sexto a dos cuerpos de nuestro candidato. Tercera en discordia ubicamos a Lágrimas y Sonrisas, que intentará recuperarse de su pobre entrega en el “Pellegrini”. Se viene una linda carrera con emoción desde el pique a la raya.

LOS CANDIDATOS DE HOY

1ra.) 6 – 11 – 2

2da.) 5 – 7 – 4

3ra.) 2 – 11 - 8

4ta.) 15 – 7 – 4 - 3

5ta.) 8 – 7 – 4

6ta.) (3 – 3 A) – 2 – (4 – 4 A)

7ma.) 13 – 4 – 2

8va.) 11 – 8 – 5 - 7

9na.) (8 – (8 A) - 7 - 2

10a.) 2 – 10 – 15 - 1

11a.) 1 – 11 – 9

12a.) 4 – 1 – 7 – 9