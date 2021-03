Más dudas que certezas para enfrentar a Arsenal

El plantel de Estudiantes entrenó hoy por la mañana pensando en el duelo del domingo ante Arsenal de Sarandí en el Viaducto, desde las 17:10. La particularidad del evento es que será televisado por la TV Pública.

Con ese objetivo, el Pincha no ha tenido una buena semana en base a la disposición del plantel, ya que Fernando Tobio no estará por lesión (entraría Colombo) y se le suma también Lucas Rodríguez, quién podría prescindir del partido ya que esta mañana tuvo una molestia y no pudo entrenar. Su lugar lo ocupó Ángel González.

Por otro lado, David Ayala volvería al equipo titular y la otra duda es el acompañante de Leandro Díaz, ya que Federico González tampoco podrá jugar. El colombiano Sabbag o Cauteruccio son las dos opciones. Éste último, en las últimas horas pareciera tener acordado para irse al fútbol uruguayo.