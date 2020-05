No está confirmada la continuidad de Caire en Gimnasia

El lateral derecho de Gimnasia y Esgrima La Plata, Maximiliano Caire es uno de los jugadores que se le termina el contrato en junio. Si bien ahora los clubes pueden extender los vínculos por 6 meses aún no sería el caso del jugador surgido en Almagro.

En diálogo con el programa 'Crack deportivo' el lateral del Lobo manifestó que aún no se reunió con la dirigencia para saber de su futuro en la institución. “Conmigo no se comunicó nadie. Estoy dispuesto a escucharlos, pero nadie me dijo nada", afirmó.

"No tengo idea si voy a seguir, va a depender de lo que quieran los dirigentes y el cuerpo técnico”, agregó quien espera una definición aunque no le cierra la puerta a su actual club.