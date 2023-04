San Lorenzo empató en su visita a Liniers

San Lorenzo igualó en su visita a Vélez Sarfield por 0 a 0, en la continuidad de la 14ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Por lo visto en todo el desarrollo, el punto pareció conformar a los dos porque San Lorenzo (28 puntos) no le perdió pisada a River (34) en medio de un calendario pesado, y Vélez (16) resultó ileso mientras trata de reencontrar una buena versión con un equipo repleto de lesiones.

Vélez diagramó y ejecutó un partido con conocimiento de un rival que no se siente cómodo con la posesión de la pelota -está 15to. en ese rubro- y que entrega espacios para la construcción de asociaciones oponentes, a la espera de una salida rápida con la conducción de Malcom Braida y Jalil Elías o Nahuel Barrios, por diferentes bandas.

En ese escenario, el conjunto de Ricardo Gareca, con varios valores jóvenes en el once, se hizo dueño de la pelota y buscó las vías para dañar el arco más invencible del campeonato custodiado por Augusto Batalla -llegó con sólo cinco tantos en contra-.