Scolari contó que tuvo la chance de dirigir a Boca

Felipe Scolari, entrenador campeón del mundo con Brasil, confirmó en Radio Mitre que tuvo la posibilidad de dirigir a Boca en los últimos meses, en el caso de que ganara Beraldi como presidente: “Fue cierto que Batistuta habló conmigo para dirigir a Boca Juniors”, afirmó.

Al mismo tiempo, el brasileño agregó: “Esto hubiera pasado si Beraldi y Batistuta ganaban la elección, pero lamentablemente no pasó. Me gusta Boca, va a haber oportunidad para dirigirlo. Me gusta como juega, como hace frente al partido, como se comporta, pero también tengo identificación con todos los clubes que dirigí en todos los lugares de mundo. Pero si, tengo bastante identificación con Boca”, remarcó.

Además, el técnico comparó el juego del Xeneize con el de River: “A mí me gustaba más el estilo del Boca de Guillermo que el River de Gallardo. Ese Boca tenía una forma más clásica y bonita de jugar, me gustaba más el equipo de Guillermo. Me gustaba mucho ver jugar a ese equipo de Boca”, afirmó.