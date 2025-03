Se abre la tercera fecha de la Liga Amateur Platense

Después de un fin de semana en donde la Liga Amateur Platense de Fútbol le aportó acción al sábado, pero no al domingo en el deporte de la región, contemplando que ni Estudiantes ni Gimnasia jugaron porque no hubo fecha del campeonato de la AFA, hoy se abrirá el telón de una nueva jornada del certamen local. Cabe recordar que por disposición de las autoridades de la Liga y contemplando que por las lluvias no se pudieron jugar los partidos de Primera A durante los primeros dos fines de semana de marzo, hoy se jugará la tercera fecha del torneo Apertura y habrá mucha acción en los barrios y localidades de la ciudad.

Vale aclarar que ayer, a raíz de las lluvias que cayeron durante la madrugada, la Liga Amateur Platense decidió suspender la jornada programada para hoy. Las tormentas obligaron a suspender el fútbol liguista y que tenía previsto fútbol femenino y masculino juvenil. Con el correr de las horas se evaluará qué sucede con la jornada de mañana que tiene otra fecha de Infantiles y de Mayores de varones diagramada.