"Soy Gay": Le hackearon la cuenta a Iker Casillas y escribieron el mensaje

Iker Casillas publicó que era gay en Twitter y luego salió a aclarar que se trató de un hackeo.

"Espero que me respeten, soy gay" fue el mensaje del ex arquero español que causo revuelo y se lleno de me gustas y comentarios.

Una de las respuestas fue la del exdefensor del Barcelona Carles Puyol, quién a modo de broma le escribió : "Es el momento de contar lo nuestro, Iker" .

Sin embargo, el campeón del mundo tuvo que salir a desmentir la información y aclarar que sufrió un hackeo. En este sentido, Casillas escribió: "Cuenta hackeada.Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a toda la comunidad LGBT".

Iker viene de cortar una relación en 2021 con su ex pareja Sarah Carbonero, una conductora de TV con la que estuvo 11 años, tuvieron dos hijos y fueron furor luego del beso durante la nota en la Copa del Mundo 2010.