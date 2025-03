Un Domínguez mesurado le bajó el tono a la derrota

Estudiantes perdió ante Defensa y Justicia y dijo adió al invicto en el apertura. Luego de la caída, Eduardo Domínguez brindó una conferencia de prensa y dijo: “La sensación es que casi no nos sacamos ventaja, no elegíamos la mejor opción y tuvimos muchas situaciones o remates no tan claros tanto nuestros como del rival”. Y agregó: “Hubo mucho movimiento dentro del área, y sabíamos que Defensa era transición y centros y así vino el gol. No pudimos parar la pelota en el segundo tiempo y tuvimos muchas pérdidas en la mitad de la cancha”.

Pensando en lo que se vio del equipo, señaló: “No creo que haya sido otra cara, Defensa es un equipo durísimo y sabe a lo que juega hace mucho tiempo más allá de que pasan los entrenadores. Si éramos certeros nos podríamos haber llevado la victoria, pero lamentablemente no lo pudimos cerrar y claro que nos duele. Es la primera derrota en el año, hay que tener tranquilidad y no volverse locos. Muchos son candidatos no solamente Estudiantes”.

“Habíamos marcado bien durante todo el partido en el área, lo dejamos solo, no lo pudimos marcar y nos costó el partido”, completó diciendo sobre lo que terminó siendo el gol que le valió la derrota al equipo y quedarse sin invicto.

La fiesta de cumpleaños de Verón

Juan Sebastián Verón cumplió años ayer y tuvo una jornada a puro festejo. Organizó una fiesta en una conocida terraza de la ciudad. Ahí, además de muchos invitados, a las 12 de la noche, junto con la celebración de la torta, Plaza Moreno se sacudió con un show de fuegos artificiales. Sí, a full. El presidente celebró sus 50 con su actual pareja, Valentina Martin, con quien se casó y volvió a ser padre de una nena. Y también, con muchos de sus amigos, entre ellos, varios exjugadores del club.