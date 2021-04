El Gobierno uruguayo informó que no aumentarán los combustibles

En conferencia de prensa junto al ministro de Industria, Energía y Minería Omar Paganini, la ministra de Economía de Uruguay, Azucena Arbeleche, informó que, a pesar del fuerte aumento del precio del petróleo, el Gobierno decidió no aumentar las tarifas de las combustibles, ya que “el país está atravesando momentos extraordinarios que requieren de respuestas también extraordianarias”.

“En el mes de noviembre de 2020, el precio del crudo Brent estaba por debajo de los 40 dólares el barril. Ese precio fue aumentando a lo largo de estos meses y llegamos a una situación en donde en el mes de marzo el precio del crudo en promedio se ubicó en el entorno de los 65 dólares el barril. Es importante entender este contexto de suba del petróleo que es el principal insumo que importa nuestra empresa Ancap para refinar y obtener a partir del mismo los combustibles, las naftas y el gasoil”, explicó.

A nivel internacional, “desde marzo a diciembre hemos tenido un aumento del entorno del 30 por ciento. Y este aumento se ha visto reflejado en el aumento de las tarifas públicas de los precios de los combustibles, tanto de la gasolina como del gasoil, en la mayor parte de los países del mundo. Los incrementos tanto de las naftas como del gasoil están en el entorno del 20 por ciento y más”.

“En el caso de Uruguay, el gasoil no aumenta desde enero de 2018, por lo tanto para el caso del gasoil, comparado en dólares, cuando en el resto del mundo vemos aumentos significativos que van en línea con el aumento del precio del crudo, en el caso de Uruguay vemos una disminución en términos de dólares. Esto se debe a que el precio del gasoil no aumentó, pero sí hemos tenido un aumento en el tipo de cambio y estamos reflejando los precios en dólares. En el caso de las gasolinas también observamos que en la región hay un aumento en el entorno del 20 o 25 por ciento -en Estados Unidos lo mismo- y en Europa un aumento del 10 por ciento”, detalló la ministra.

“Todos estos aumentos regionales e internacionales obedecen al aumento del precio del crudo que fue de marzo a diciembre de 2020 de un 30,8 por ciento”, dijo.

“A pesar de la evolución del precio del petróleo que acabamos de presentar y a pesar de que el gasoil no se aumenta desde el 2018, el Gobierno ha resuelto no trasladar estos aumentos a las tarifas de los combustibles en nuestro país. Es decir, no se va a aumentar el precio de la nafta ni del gasoil en este momento”, subrayó.

Arbeleche destacó que “esto es un apoyo que el Gobierno le da a todo el sector productivo, básicamente a las empresas más pequeñas para que puedan pasar esta situación de pandemia y un apoyo que se le da a la ciudadanía en general. Este apoyo por supuesto que tiene un costo, que solo para el mes de abril está en el entorno de 30 millones de dólares. Esos 30 millones de dólares significan un deterioro en el resultado fiscal pero que el Gobierno entiende que es necesario para apoyar al sistema productivo y a la ciudadanía en general. Hemos llegado a esta situación en que se puede apoyar al sector productivo con los costos que esto involucra por el manejo que se ha venido haciendo de forma responsable de nuestras finanzas públicas, que son las finanzas de todos los uruguayos. Ese fue el manejo que se ha hecho a lo largo del 2020 y el que venimos haciendo en el 2021”, enfatizó la secretaria de Estado.

“En el mes de abril, los combustibles tendrían que aumentar en el entorno de 18 por ciento, si se incorporara el aumento del precio del crudo. También tenía que haber aumentado en los meses anteriores y no lo estamos trasladando a las tarifas públicas”, expresó.

“La gasolina está en 58,4 pesos el litro y el precio de paridad de importación es de 65,2 pesos por litro. En el caso del gasoil el precio se ha mantenido en $ 40,4 el litro, y el precio de paridad de importación, que calcula a Ursea, es de $ 44,9 el litro. Si lleváramos estos precios actuales a los precios de paridad de importación, estamos teniendo un aumento de un 11 o 12 por ciento. Si sumamos los sobrecostos de la empresa, que se han calculado en $ 3 por litro, nos llevaría a un 18 por ciento de aumento. Un aumento del 17 por ciento en la gasolina súper y un aumento del 19 por ciento en el gasoil”, informó Arbeleche.

“Lo que de alguna manera se perdió, es decir los ingresos que el sector público no tuvo en los meses de enero a abril, no se va a trasladar a las tarifas públicas. Ese es el costo que el Poder Ejecutivo resuelve asumir a pesar de que aumentó el precio del crudo”, concluyó la ministra.