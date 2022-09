“Es un atentado a la libertad de expresión y ojalá se pueda aclarar”

El periodista y conductor de televisión uruguayo, Gabriel Pereyra, denunció que ha sido objeto de “vigilancia y seguimiento” ordenados desde la alta cúpula del Ministerio del Interior de Uruguay.

“El tercer jefe del servicio de inteligencia policial ordenó tareas de vigilancia y seguimiento sobre mi persona. El presidente (Luis Lacalle Pou) y el ministro (del Interior, Luis Alberto) Heber, informados, deslindaron responsabilidad. Nunca desconfié de ellos”, escribió en las últimas horas Pereyra en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, el trabajador de los medios de comunicación sostuvo en Radio Sarandí: “Me puedo equivocar, pero no tengo ninguna duda de que los mandos políticos del Ministerio del Interior no están detrás de esto”, dijo ayer por la mañana en el Informativo Sarandí.

Según sus fuentes, tanto Álvaro Trinidad (jefe del servicio de inteligencia) como el director de Investigaciones de la Policía Nacional, Nelson Albernaz, “son oficiales estructurados que responden a órdenes”. Y agregó: “Diego Fernández es el director nacional de la Policía, hizo cursos de inteligencia. Tiene dominio total e injerencia máxima. Es reconocido como un nostálgico que ha reinstalado viejas prácticas que tanto daño le han hecho a la Policía”, detalló Pereyra.

“¿Estoy acusando a alguien? No estoy acusando a nadie, estoy diciendo cómo se manejan las cosas entre los mandos políticos y el servicio de inteligencia policial”, manifestó el periodista.

En horas de la tarde, diario Hoy dialogó en exclusiva con Pereyra, quien afirmó que “gente de Inteligencia me pasó la información, gente que conozco hace mucho tiempo. Es una cosa grave, pero yo ya he recibido amenazas de muerte, no me impactó ­particularmente”.

Sobre las intimidaciones y amenazas, el profesional confesó que no es la primera vez que le sucede vivir una situación como esta última. Según remarcó, la última fue hace más o menos un año.

“Yo he publicado muchas informaciones sobre corrupción policial. El año pasado cayeron tres jefes de policía por la investigación que yo hice”, resaltó.

Consultado sobre la resolución en la investigación de las amenazas, señaló que en un caso se comprobó que salió “de adentro del penal de Libertad”.

Por otro lado, el Ministerio del Interior aseguró que no existió “persecución alguna”, pero se hará una investigación.

En la jornada de ayer, la Asociación de la Prensa Uruguaya se reunió con autoridades del Ministerio del Interior para pedir explicaciones sobre los hechos denunciados.

“El Ministerio del Interior está haciendo una investigación interna, pero no va a arrojar nada. Esas cosas nunca se terminan sabiendo, es muy difícil investigar”, sostuvo Pereyra. “Sobre el Ministerio del Interior yo la verdad que confío que ellos no dieron la orden esa. Para mí, esa orden surgió de mandos policiales”, puntualizó.

Y completó: “Estas cosas pueden llegar a generar preocupación sobre todo a los periodistas más jóvenes, es un atentado a la libertad de expresión y ojalá se pueda aclarar”.

Sobre el rol de la fiscalía, concluyó: “La fiscalía dice que quiere más datos, yo no tengo más datos. Si quiere, que actúe de oficio”.