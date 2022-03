Lacalle Pou: "Es una etapa superada, una ley que queda firme"

Este domingo los uruguayos votaron por el "No" en el referendo que buscaba definir si se derogaban o no decenas de artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). En ese marco, con mas del 95% del escrutinio finalizado el presidente Luis Lacalle Pou aseguró: "Se puede establecer claramente que no se ha llegado a los votos necesarios para la derogación de los 135 artículos".

"Hace pocos días aquí mismo sentado conversaba con ustedes acerca de una ley para todos los que estamos acá era un compromiso con la ciudadanía, fue un proyecto de ley difundido mucho antes de ser presentado. Fue un proyecto de ley dialogado, hubo una enorme cantidad de artículos de los 476 finales que fueron modificados, porque existió diálogo como existe en el Parlamento", afirmó el presidente uruguayo en la conferencia de prensa que brindó desde la Torre Ejecutiva y añadió: "Nosotros reivindicamos al Parlamento nacional como el lugar donde se hace una síntesis de las distintas opiniones".

"Es una etapa superada, una ley que queda firme", aseveró el mandatario quien también le dedicó un momento a los efectivos policiales al manifestar su "apoyo personal a todos los hombres y mujeres policías del país que fueron utilizados injustamente estos días en campaña"