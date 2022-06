El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, participó virtualmente de la IX Cumbre de las Américas. Brindó un discurso de manera remota, hace pocos días dio positivo de COVID-19 y no pudo viajar.

Durante su discurso tocó varios temas, entre ellos el de la democracia: “Se ha hablado en esta cumbre de la democracia, que no es solo cuando uno elige a un gobierno”, afirmó y continuó diciendo que varios países “lamentablemente están lejos de la seguridad democrática, ya que no solo en los procesos electorales sino en los derechos elementales de cada ciudadano”. Para él la democracia se trata no solo de los hechos que expuso, sino también de la “separación de poderes, posibilidad de protestas, de tener libre expresión y de criticar a un gobierno”. Para Lacalle Pou los gobernantes deben generar certidumbre, agregó.

En cuanto a la seguridad alimentaria de la región dijo que Uruguay es un gran productor de alimentos sustentables naturalmente, reafirmando el compromiso de su país en cuidar el planeta y el medio ambiente. “No solo hace a las prácticas de mitigación sobre acciones humanas. También hoy tenemos que hablar de las finanzas verdes, ambientales. Esas finanzas que deben tener un bonus para aquellos países que acceden a créditos y que cumplen con determinados parámetros ambientales que son necesarios a nivel global. También aquellos países que cuidan sus recursos naturales, deben acceder a créditos para llevar adelante esa tarea tan importante”.

Con respecto a la situación global actual, Lacalle apuesta a un mundo más conectado y abierto, asegurando que Uruguay está dispuesto a ello y que necesita que los demás bloques y países actúen en consecuencia.

Cerró su discurso diciendo: “Esperemos que todo lo bueno dicho en estos días, todas las buenas intenciones, se lleven a la realidad. Si estas cumbres y reuniones quedan en letra muerta y no impactan positivamente en estas sociedades, no habremos avanzado”.