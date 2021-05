Preocupación en Uruguay por el primer caso de "hongo negro" en un paciente con Covid-19

Medios locales han confirmado que la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República detectó en un paciente con covid-19 en Uruguay, un caso de mucormicosis, la enfermedad conocida como “hongo negro”.

Se trata de un hombre de 50 años con diabetes que comenzó a presentar necrosis en la zona mucosa diez días después de su infección de Covid-19. Según informó el diario El País de 26 millones de casos de Coronavirus en India, 9.000 padecen esta infección posterior.

"En Uruguay hay casos desde siempre, pero con respecto a covid-19 no he visto otros. No quiere decir que no los haya pero no habíamos tenido noticias de casos similares", dijo Zaida Arteta, profesora agregada de la cátedra, en diálogo con El Observador.

"En el caso del covid-19, la ventilación mecánica por mucho tiempo, la inamación del árbol

respiratorio o la inamación sistémica pueden generar como un terreno fértil" para que las

personas contraigan la enfermedad tras inhalar, tanto por los senos paranasales o por los

pulmones, las esporas del hongo", agregó la especialista.

Especialistas de India aseguran que el “hongo negro” es causado por el moho que se encuentra en ambientes húmedos y puede atacar las vías respiratorias. En la India ya se reportaron 90 muertes y al menos 800 personas hospitalizadas debido a este padecimiento.

Esta “rara enfermedad fúngica” infecta generalmente a las personas cuyo sistema inmunitario está comprometido, provocando ennegrecimiento o decoloración sobre la nariz, visión borrosa o doble, dolor en el pecho, dificultades respiratorias y tos con sangre. Asimismo, se cree que el uso de esteroides para tratar los casos más graves de coronavirus podría ser la causa de la oleada de afectados en la India. Esto se debe a que este tipo de fármacos reducen la inmunidad y hacen subir los niveles de azúcar.