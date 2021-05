Reaperturas, evaluaciones semanales y una tercera dosis de refuerzo

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aseguró ayer que el gobierno estudiará la reapertura de actividades cada semana y que el país prevé comprar más vacunas contra el coronavirus por la posible necesidad de una tercera dosis.



En diálogo con la prensa tras inaugurar un destacamento de Bomberos en el departamento de Treinta y Tres, el mandatario ­aseguró que evalúa cómo proceder con otros rubros que también se vieron afectados.



El jefe de Estado se refirió a los fundamentos sobre las decisiones implementadas y enfatizó: “El equilibrio es complejo. Ustedes han vivido con nosotros todo este año, saben que ha sido muy complicado (tomar) las decisiones. Sobre el tema de la educación, vuelvo a decir que es fundamental y es uno de los temas que a nosotros más nos preocupan”.



A su vez, afirmó: “Otras actividades como el deporte saben lo bien que hace no solo al estado físico, sino al estado mental de los uruguayos, ayuda, sociabiliza, mejora la salud en todas las edades, y por eso también la apertura. Aquello de para adelante todo lo posible y para atrás todo lo necesario es una constante arriba del escritorio de trabajo de cada uno de nosotros”.



En esa línea, el Ejecutivo incorporó nuevas excepciones en las nuevas medidas, como los gimnasios y tiendas libres de impuestos, que reabrirán el lunes próximo. Los mismos, como se implementó desde el inicio de la pandemia, deberán tener “un aforo máximo equivalente al 30 por ciento de su capacidad máxima”.



“Estamos tratando de volver a determinadas actividades que la gente hace uso de ellas, y la idea es ir abriendo a medida que avance la vacunación, la inmunización. La idea es tener algún tipo de mecanismo como el pase verde para no tener aforos en espectáculos y fiestas”, marcó.



Sobre los más de 4.500 casos diarios que se registraron en los últimos días, el mandatario manifestó que no es “especialista en el tema”, pero se refirió a los más de 20.000 test que se realizaron y a las actividades del Día de la Madre. “No lo quiero afirmar porque no tengo elementos de juicio contundentes en ese sentido”, especificó.



“Lo que sí observé ayer es que, si bien hubo un aumento de casos, no hubo un aumento en tratamiento intensivo, sigue bajando semanalmente, ayer estaba estable, y tampoco hubo un salto en los fallecidos”, concluyó Lacalle Pou.



En cuanto a la eventual compra de nuevas dosis contra la Covid-19, señaló que depende de las interrogantes en torno a la vacunación o no de menores de 18 y 12 años, y de dar una tercera dosis de “refuerzo”.



“Todos esos signos de interrogación hacen que el gobierno vaya previendo la compra de más vacunas”, recalcó el mandatario.

Cabe destacar que, hasta anoche, según datos del Ministerio de Salud Pública, 1.553.872 personas habían sido inoculadas con la primera dosis de las farmacéuticas china Sinovac, la anglosueca AstraZeneca y la estadounidense Pfizer, y 973.317 con la segunda de Pfizer o Sinovac.

Turismo



En las últimas 24 horas hubo tres buenas noticias relacionadas con el turismo. Se eximirá de cuarentena a aquellas personas (dentro de las nueve excepciones) que ingresen al país con el ciclo vacunatorio cumplido. Como consecuencia de lo anterior, la aerolínea COPA publicó siete vuelos por semana desde el 2 de junio y se espera la reanudación de los vuelos a Miami. Además, la vacuna de Sinovac entraría a la lista de habilitadas para acceder al pasaporte sanitario de la Unión Europea.

Récord de casos



En las últimas 24 horas el reporte diario del Ministerio de Salud confirmó un nuevo récord de casos por coronavirus. Según se destacó, hubo 4.604 nuevos contagios y 69 muertos. En el informe se detalló que 498 personas permanecen internadas en cuidados intensivos por el virus.



Hasta la fecha, 3.760 perdieron la vida. En abril de este año, que fue el mes con más defunciones, se registraron 1.571 fallecimientos. En lo que va de mayo, y eso es lo que más preocupa, 1.091 personas murieron por haber contraído la enfermedad.