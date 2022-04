Uruguay deja de pedir test para ingresar a quienes estén vacunados

Comenzado abril, este viernes el gobierno de Uruguay emitió un decreto que estable el retiro de un test PCR o de antígenos negativo para ingresar al país a aquellas personas que cumplan con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus.

Así lo dio a conocer este sábado la cuenta oficial de Twitter de Turismo de Uruguay, al tiempo que también se aclaró en la comunicación que se continuará pidiendo esquema de vacunación completo y rellenar la declaración jurada del Ministerio de Salud.

También se aclara que quienes no cuenten con el esquema de vacunación completo o quienes hayan cursado la enfermedad en los últimos 10 a 90 días previos y no tengan las vacunas, sí deberán presentar un test de PCR o antígenos con resultado negativo y realizado no más de 72 horas antes del inicio del viaje.

La normativa también marca que no podrán ingresar al país aquellas personas que hayan sido diagnosticadas con covid-19 o que hayan tenido síntomas de la enfermedad dentro de los últimos siete días previos al ingreso a Uruguay.

Cabe destacar que además de los requisitos relacionados con el covid, se sigue exigiendo contar con cobertura de salud válida para el territorio uruguayo.