El eterno recuerdo de un grande en la memoria platense

El miércoles 25 de noviembre quedará grabado como el día más triste en la memoria de todos los platenses amantes del fútbol. El día gris y lluvioso se llevó al máximo ídolo deportivo de la Argentina: Diego Armando Maradona.

La figura de “Pelusa” marcó a más de una generación de platenses que lo idolatraron, y lo seguirán haciendo hasta el último día. Más allá de las diferencias que pudieron tener en algunos aspectos, el amor siempre fue más fuerte.

“El Diego era querido y amado por todos. Nos hizo vibrar, emocionar, y también enojarnos un poco con él por algunas cosas que decía, pero fue más grande que todo eso. Más allá de cualquier idea política, eso ya no interesa, Diego fue un grande”, dijo Antonio, un fanático de 60 años.

Desde que llegó a La Plata para dirigir a Gimnasia y Esgrima, revolucionó la ciudad y la emoción se apoderó de varios, aunque no vistieran los colores azul y blanco. Esa divinidad que generaba Maradona se replicó en todas las calles.

“Más allá de mi familia, no hubo otra persona que me haya hecho tan feliz como Diego. Lo lloro porque con él se fue parte de mi historia, mi adolescencia, mis amigos del barrio, el fulbito en el potrero. Nadie como él nos dio un rato de felicidad en este país tan golpeado. Los que vivimos los gloriosos años 80 somos una generación privilegiada”, dijo emocionado César des­de Los Hornos.

“Cuando vino al Lobo, y que el más grande del fútbol nos elija a nosotros, un club humilde del fútbol argentino, lo empecé a querer, vi que era humano, entendí todo lo que él movía y generaba, cuando lo vi llorar en el Bosque vi a un tipo que necesitaba ser amado y los hinchas argentinos, con los recibimientos y homenajes le devolvimos ese amor que a él le hacía falta, le alargamos la vida un poquito más”, manifestó a diario Hoy Sebastián, de 30.

Para otros, Maradona fue una leyenda viviente porque si bien no llegaron a verlo jugar, su legado trascendió a través de las diferentes generaciones y su figura como actor político, social e ídolo de la cultura popular lo convirtió en una figura histórica.

“Maradona fue el ídolo popular más grande de toda la historia argentina. Lógicamente, no lo vi jugar, pero me crié viendo sus videos, escuchando sus frases en la tele y siguiéndolo a donde dirigía. Sin dudas, fue la persona que más alegrías le dio al país, sobre todo cuando era un país castigado en el siglo XX y XXI”, dijo Agustín (25) en recuerdo de su ídolo.

“Este 2020 no para de golpearnos y llegó la noticia más triste de todas. Siempre lo vamos a recordar a Diego, le agradezco por defender nuestra bandera argentina. Es mucha la tristeza y el dolor. Sé que arriba va a estar bien mi ídolo, lo van a cuidar y valorar”, manifestó Cristian, un vecino de 35 años.

Por su parte, Natalia una platense de 45 años, marcó lo que significó en su familia la figura del Diez y recordó que “cuando era más chica no nos perdíamos ni un partido y después todo lo que hacía Diego lo seguíamos con mi hermana y mi papá, para nosotros significó que lleve la bandera argentina a todos lados y nos dejó momentos que jamás vamos a olvidar”.

“Diego puso a la ciudad de La Plata en el mapa mundial. La llegada a Gimnasia fue un hito en la historia de la ciudad, una revolución. En Argentina el fútbol tiene carácter de religión y los estadios son templos, Diego se metió en el Bosque del Lobo y en el de todos los platenses”, especificó Pablo.