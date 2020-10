El Sur también existe: Barrio Aeropuerto reclama iluminación, pavimento y seguridad

En Barrio Aeropuerto reclaman diversos arreglos en la zona en relación a la iluminación, el pavimento y la seguridad. En este sentido, dialogó Julio Guiñazú, vecino de 4 y 616, con la Red 92.

“Estamos reclamando seguridad”, enfatizó el hombre. Y agregó: “Que pongan luminaria, pasan los patrulleros, pero a veces no tiene combustible. Vos llamas al 911, tenés gente que vende ‘merca’ ahí en la esquina”.

“Y se juntan de noche, que no se puede ir directamente. Me llamó un vecino y me dijo que no fuera a ese sector de 613 y calle 4 porque está lleno de gente falopeada, el peligro es que te agreden, te insultan”, sostuvo el vecino.

“Que el subcomisario Pérez, de la delegación de acá de Villa Elvira, del destacamento Aeropuerto que, por favor, él está al tanto de todos los lugares de donde se venden mercadería rara, que por favor colaboren con nosotros. Lo toman con pinzas”, explicó el entrevistado.

“Estamos en abandono total, nosotros necesitamos que nos den bolilla para cosas elementales”, concluyó Julio Guiñazú, vecino de calles 4 y 616, en Barrio Aeropuerto.