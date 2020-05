Este martes 26 de mayo cerrarán once estaciones de trenes de la Ciudad de Buenos Aires

Trenes Argentinos informa que en el marco de la nueva etapa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), a partir del martes 26 permanecerán cerradas once estaciones ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se incrementarán los controles de permisos de circulación a fin de que los servicios sean utilizados sólo por trabajadores esenciales y exceptuados.

Los trenes de la línea Mitre no se detendrán en 3 de Febrero, Colegiales, Coghlan, Drago, Pueyrredón, Lisandro de la Torre y Rivadavia. La línea Roca no tendrá abierta la estación Hipólito Yrigoyen. Por su parte, los servicios del Sarmiento no pararán en Floresta y Villa Luro y en la línea Belgrano Sur en Presidente Illia.

Desde Trenes Argentinos se reforzaron las medidas de control para que el viaje de las personas que realizan tareas exceptuadas cumpla con todos los requisitos de salubridad indispensable y se incrementó el proceso de limpieza y desinfección de los espacios comunes, las zonas de contacto de las formaciones y los molinetes y terminales SUBE.

Además, a la llegada de cada uno de los trenes a las cabeceras, se efectúa una limpieza integral de los pasamanos, pisos y zonas de contacto de todas las formaciones con amonio cuaternario, un sanitizante con efecto residual que elimina virus, bacterias y hongos.

Asimismo, proseguirá la colocación de señalética que funciona como separador de distancia en las zonas de molinetes, andenes, boleterías y locales comerciales habilitados de las estaciones de las cinco líneas metropolitanas.

Las cabeceras de Constitución, Retiro y Once cuentan con cámaras termográficas que miden la temperatura corporal de los pasajeros -que ingresan a las terminales- de modo no invasivo y permiten aislar a las personas febriles para evitar que el transporte se transforme en un vector de contagio. En las paradas intermedias este control lo realiza personal propio con termómetros de mano.

Desde Trenes Argentinos solicitan a los pasajeros que cumplan con las siguientes sugerencias: utilizar el transporte público en caso de que sea trabajador esencial o exceptuado, llevar el permiso de circulación y respetar la obligatoriedad del uso de tapabocas o barbijo casero.

Si el tren llega con capacidad máxima de pasajeros permitidos durante el aislamiento, esperar el próximo; mantener la distancia con el resto de las personas que viajan en la fila, en el andén y a bordo de las formaciones; en caso de estornudar o toser realizarlo en el pliegue del codo. Además, usar alcohol en gel durante el viaje y lavarse las manos con agua y jabón al llegar a tu destino.