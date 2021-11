“Feria del Trabajo” en Plaza de Mayo

Una fracción de la Frente Popular Darío Santillán organizó este jueves una feria de trabajo en Plaza de Mayo. Hasta las 14 hs quienes pasaran por allí podían encontrarse con galletitas de naranja, de polenta, de coco, de limón, cocada, pan casero, entre otros productos.

"Exponemos nuestro trabajo porque nos dicen que nosotros no trabajamos", expresó a RED 92 una feriante, además de recaudar dinero. Según explicó, llevan adelante un merendero en Lomas de Zamora.

"El Gobierno no nos da nada, si nos daría sería muy lindo porque hay gente necesitada que no tiene para comer, nosotros nos sentimos mal que otros no tengan", agregó.