Increíble: un perro viajó casi 500 kilómetros para volver con su dueña

Soledad y su marido Daniel compraron un perro para su hijo Kalén en la ciudad de Cipoletti, pero ellos se fueron a San Antonio Oeste por el aislamiento hasta que se arrepintieron y pagaron para que un taxista lo vaya a buscar.

"Lo que pagamos no fue barato, pero todos pusieron un granito de arena para que 'Oso' llegara a casa. Más allá de la plata fue un acto de amor. Lo queríamos tener en casa", contó Soledad que sin dar detalles de la suma, se mostró feliz de poder tener a su mascota en casa.

Además, destacó: "Por la cuarentena no podíamos ir a buscarlo, entonces le dije al dueño del criadero que se lo diera a otra persona y yo seguía esperando. Pero me dijo que no, que ese perro tenía que estar con nosotros. Entonces se nos ocurrió que viajara en taxi y por suerte desde el sábado está en su nueva casa".

La dueña recibió al perro e inmediatamente lo envolvió en una sábana y lo llevó adentro de su casa para que lo vea su hijo Kalén, que ya lo sacó a pasear acompañado de su familia.