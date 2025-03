La pilota platense Jenny Dillon participará de la 43° Convención Anual en Vuelo

Jenny Dillon, pilota de la ciudad que ha logrado ser reconocida en reiteradas oportunidades en el plano internacional por su gran capacidad de manejo de pla­neadores, formará parte de lo que será la 43° Convención Anual en Vuelo de la EAA Argentina. En esta oportunidad, el evento se llevará adelante el próximo sábado y domingo en el aeródromo de General Rodríguez.

“Este año, la muestra de aviación experimental más grande de todo el país no solo contará con los mejores pilotos de acrobacia aérea. Hace varios años me vienen invitando a participar de la Convención Anual en Vuelo, el tema es que yo no hago shows aéreos, por eso si bien siempre llevo el avión, cuando tengo la oportunidad de asistir a estos encuentros, nunca hice ninguna demostración. Este año, particularmente, voy como invitada del Grupo Guazzarioni Greco quienes gestionaron junto con YPF aviación mi participación en este encuentro, donde estaremos hablando de la Acrobacia en competición”, explicó la experta, que luego agregó: “Surgió la idea de realizar una demostración de lo que sería una secuencia de vuelo de acrobacia en competencia, que no es muy común de ver, salvo para quienes hayan tenido oportunidad de presenciar una competencia de acrobacia, que hubo muy pocas en el país”.

En lo que refiere a la charla, detalló que se abordarán temas que son frecuentemente consultados, como por ejemplo de qué manera iniciarse en acrobacia, cómo son los entrenamientos, las competencias, o bien las características de las aeronaves. “La idea es poder realizar un vuelo de demostración donde les iremos relatando las figuras que se realizan en una competencia. Es una sensación muy rara poder participar de este evento al que asistí durante tantos años, y tener la posibilidad de poder estar del otro lado esta vez, entre tantos pilotos reconocidos, es muy importante”, comentó al respecto.

Este evento además tendrá una connotación especial para la pilota platense, ya que será en el marco de un nuevo Día Internacional de la Mujer, lo que le genera un “orgullo muy grande”.