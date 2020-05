Los geriátricos en el contexto de la pandemia

Si bien hasta el momento no se han reportado enfermos con coronavirus en geriátricos de la ciudad de La Plata, la situación en estas instituciones preocupa a los propietarios. Estos extreman medidas de higiene y seguridad para impedir el ingreso de la Covid-19.

La titular del PAMI, Luana Volnovich, presentó recientemente un informe epidemiológico sobre las residencias para adultos mayores. Detalló que de los 22.000 afiliados a esa obra social, alojados en geriátricos, se confirmaron 152 casos positivos y 33 fallecidos por coronavirus.

Patricia Virgilio es la titular, junto a su familia, del Centro de Día Abril y del geriátrico Hogar Garden. Entre los dos establecimientos, atienden a 76 adultos mayores.

“Trabajamos con un ingeniero en Seguridad e Higiene, que se encarga de diseñar los protocolos y de la capacitación a los empleados. Aunque no logramos que el personal quede aislado, les contratamos un traslado con el objetivo de que el virus no ingrese”, contó Virgilio.

Al geriátrico no entran más que los trece trabajadores. Al momento, los pacientes de Abril no concurren a la terapia neurocognitiva, pero reciben en sus domicilios los cuadernillos de tareas y las viandas. En este sentido, la responsable del centro, con gran incertidumbre, admitió: “IOMA no pagó ni enero, ni febrero, ni marzo, ni abril. Sin embargo, decidimos continuar con el tratamiento y llevarles la comida, porque entendemos que acompañarlos es de suma importancia”.

Las reglas adecuadas a la situación se respetan a rajatabla. Desde la declaración de aislamiento, los mayores no reciben visitas. Las enfermeras colaboran con las videollamadas para que los abuelos puedan paliar la falta de contacto con sus seres queridos. Los responsables de estos establecimientos reconocen que un solo caso de coronavirus puede alterar el normal funcionamiento.

“El personal, que en su mayoría trabaja desde hace años, tomó conciencia. Sabemos que no estamos exentos, pero nos manejamos con responsabilidad, extremando las medidas”, concluyó Virgilio.