Vecinos de Los Hornos reclaman desborde cloacal en la zona

Desde hace varios días que los frentistas de calle 144 entre 52 y 54 están preocupados porque desde sus casas están saliendo desechos cloacales y se están dispersando por toda la calle.

Realizaron varios reclamos a la empresa ABSA pero no recibieron respuestas. En contacto con la Red92 una de las damnificadas explicó: "Fui a reclamar porque se están rebalsando todas las cloacas de toda la cuadra, pero no es desde ahora, es desde hace mucho. Me dijeron que los caños son chicos, no se hacen cargo, está todo rebalsado. Y no se puede estar del olor que hay", declaró enojada por la situación.