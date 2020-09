Los gimnasios irán a Olivos para pedir la reapertura de la actividad

En medio de un reclamo para retornar la actividad, los gimnasios piden poder reabrir sus puertas, por ello irán hasta Olivos para alcanzarle el pedido al presidente Alberto Fernández.

Como forma de protesta, organizarán una clase rente a la quinta presidencial. A pesar de la reapertura de bares en CABA, “la respuesta es que no se puede abrir más nada”, detallaron.

“Los bares, hoy pasé, en 10 metros cuadrados había 25 personas, no tiene sentido, sin protocolos, estaban sentados y sin barbijos. Entonces explíquenme porque no se puede hacer con barbijo, con limites, con distanciamiento de dos metros. No tiene sentido”, agregó el entrevistado.

“Un complejo deportivo como este tiene 30 o 40 empleados, nosotros fuimos pagando con clases virtuales, alquilamos elementos, bicicletas, estamos dando cursos, estamos manteniendo, podemos aguantar tres meses, pero seis meses ya no podemos más”, concluyó.