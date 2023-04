Piden respuestas a ABSA por un caño roto

Una vecina de City Bell denunció que la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) le rompió la vereda de su casa hace más de 15 días. Según su relato, le pincharon un caño causándole la inundación de su vereda y no responden a los reclamos.

“Con el supuesto propósito de mejorar la presión de agua en la zona, el 30 de marzo destrozaron la subida de mi auto y rompieron el caño de agua que sale de mi casa”, contó Karina, vecina de la calle 462, entre 14 b y 14 c. De acuerdo a su testimonio, el personal contratado por la empresa hizo “un desastre”.

Desde ese episodio no puede subir su auto al garaje y su hija no puede bajar el suyo. Esto le preocupa por la exposición “a los casos de inseguridad que todos conocemos y de los cuales ABSA no se va a hacer cargo”.

La mujer aseguró haber hecho los reclamos, pero, al menos hasta el día de ayer, no obtuvo respuestas. “Todos los vecinos estamos hartos de los miles de reclamos y de ninguna respuesta”, sentenció.