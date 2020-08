Protesta de trabajadores de salud en el Hospital Durand

En el marco de la pandemia, los trabajadores de Salud se manifestaron en el Hospital Durand, por las condiciones y la situación de los enfermeros en los hospitales, luego de que fallecieran dos de sus compañeros.

“Más que para protestar, para homenajear a compañeros enfermeros que han perdido la vida, que son ya son dos enfermeros del Hospital Durand, dos compañeros del Hospital Rivadavia, ya tenemos 60 compañeros fallecidos en toda la Argentina”, detalló el coordinador de ATE, Rodolfo Arrecheta.

Son “16.888 trabajadores de la salud contagiados, el 63% son mujeres, pero de los fallecidos son 67% son hombres. Son datos que yo quiero dar porque no son números, son personas, parece que desde algún lugar no se están dando cuenta: hay que parar con las marchas que no tengan que ver con el tema de salud, porque va subiendo de números contagios”, agregó el entrevistado.

“Ya vamos a tener tiempo de discutir si la economía o la salud, hoy claramente tenemos los argentinos tenemos que priorizar la salud. Puede haber camas, pero no va a haber personal de salud”, sostuvo el hombre.

“Para ser honesto, hoy tenemos elementos de protección, esa no es la pelea. Al empezar tan temprano la emergencia sanitaria se cortaron las licencias, los francos, las licencias por stress, el personal está agotado física, psíquica y psicológicamente porque pasamos por todos los estadios el miedo, el pánico y el agotamiento”, añadió el representante de ATE.

“Sentimos un cachetazo, cualquiera sea el pensamiento ideológico que tenga quien trabaja en un hospital, cuando estas marchas las permiten. No saben que dentro de 14 días se van a incrementar, no naturalicemos un promedio de más de 100 muertes todos los días”, concluyó el entrevistado.