A 42 años del inicio de la Guerra de Malvinas, diario Hoy dialogó con Fernando Terminiello, ex combatiente de Malvinas, quien destacó la amistad y el compañerismo como lo único positivo del conflicto armado.

“Lo único bueno es el compañerismo, la amistad con el grupo. En mi caso, nosotros éramos cuatro. En el día de hoy somos como hermanos, todos de La Plata, los cuatro hinchas de Estudiantes. A los compañeros vos los sentís como hermanos”, remarcó el exsoldado oriundo de Villa Elvira.

“Salí en un colectivo y fuimos a Palomar. Salimos contentos, no teníamos la menor idea a dónde íbamos”, recordó sobre el momento en que partió a la guerra.

“Mi fusil no andaba. No recuperaba, no podía tirar en ráfagas. Tenía que tirar tiro a tiro cargándolo. Era un Fusil Automático Pesado. En los primeros días que llegamos se hace una comprobación de armamento y me doy cuenta que no andaba. Me lo llevan a arreglar y me lo devuelven igual”, detalló el sobreviviente.