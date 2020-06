Se contagió de Vidal: Enrique Sacco con Covid-19

Una noticia que parecía cantada. Enrique Sacco confirmó en su programa radial, que tiene coronavirus. Como era de esperarse, se contagió de la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, quien dio positivo anoche.

El periodista confirmó que, tras hacerse el hisopado correspondiente, dio positivo del virus y deberá mantenerse en cuarentena. "Quiero decirles que ayer me sometí a un hisopado y hace instantes, a las 17.53 minutos me dieron el resultado y es COVID-19 positivo", señaló en su programa en Radio Del Plata. Así, es el primer contagio confirmado que realizó la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Además detalló que es un caso asintomático.

Otro de los que estuvo en contacto con la infectada, fue Martín Lousteau, quien se hizo el hisopado y dio negativo. Igual deberá hacerse nuevamente la prueba en 48 horas. Por su parte, hay preocupación en el seno de Horacio Rodríguez Larreta, quien compartió un almuerzo con Vidal en el día de ayer.