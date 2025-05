Entrevista a Juan Falú

Juan Falú nació en Tucumán, es sobrino de uno de los grandes nombres de nuestro folklore, a lo largo de las décadas ha armado una obra musical imponente en su coherencia y calidad. Es un artista comprometido con su tiempo, y con ideas profundamente enraizadas en nuestra historia. El viernes 16 de mayo volverá a actuar en nuestra ciudad, en Casa Suiza, en un espectáculo titulado A solas.

Mojones, es una obra que no tuvo el reconocimiento merecido, pese a que fue hecha por tres artistas ampliamente reconocidos como vos, Teresa Parodi y Liliana Herrero, y con textos de Horacio González. Contanos lo que quieras sobre ese trabajo.

La idea inicial fue de Liliana Herrero. A ella se le ocurrió hacer un trabajo sobre momentos históricos de nuestra patria, relatándolos de un modo original. Pensó en tomar grandes obras literarias –ya sean narraciones o poemas- para deconstruir sus conceptos y transformarlos en canciones. Y empezamos a hacer eso con un texto de Scalabrini Ortíz.

—¿Cómo era la modalidad de trabajo?

—Casi todas las letras son de Teresa, excepto una que se llama Bando, que es un alegato histórico de San Martín, al que yo puse, íntegramente, música y letra. Horacio escuchaba los ensayos, nuestras discusiones y, a medida que fueron saliendo las canciones, le propusimos que escribiera un prólogo de cada una.

—Hablanos de esas discusiones...

—Eran discusiones estéticas. Por ejemplo, algunas se suscitaban en torno al concepto inicial que pensó Liliana, que no se ajustaban a un formato musical tradicional. Como Teresa y yo éramos los compositores de música y letra, nos valimos de lenguajes musicales que vienen de una tradición Entonces hubo ahí un desparramo de ideas y finalmente un abanico de géneros musicales muy interesante.

—Vale la pena que el trabajo fue editado por un sello platense: Registro de Cultura.

—Exactamente. Después con ese mismo formato Registro de Cultura hizo el libro- disco de la única gira de Yupanqui a Estados Unidos y ahora están apoyándome a mí en el proyecto de hacer dos libros-discos con una obra de más de cien composiciones mías.

—Hablanos del proyecto de hacer libros-discos.

—Yo me di cuenta que tengo una obra grande y muchas estaban grabadas desde hace tiempo. Yo sentía la necesidad de tener una versión mía de mis obras, me refiero, sobre todo, a las que se cantan. Porque las obras instrumentales con la guitarra casi todas las grabé, pero en canto fui más de depositar la interpretación en cantoras y cantores. Entonces me animé a dar el paso de editarlas, agrupando esas músicas temáticamente en ocho capítulos.Para cada tema escribir un texto, que no es muy extenso, pero además estará la partitura de cada tema. Si es canción, una partitura de melodía con cifrado, y si es la obra guitarrística es la partitura del arreglo de guitarra; y, además, la letra de las canciones. La obra será editada en parte por la Universidad Nacional del Tucumán, y el resto a cargo de la Universidad Nacional de Villa María.

—Muy meritorio todo eso más en una época en la que las universidades públicas están tan castigadas

—Muy meritorio, estoy muy orgulloso por eso. Siempre sostuve que la universidad debe ser la institución más sana de la sociedad argentina, y ahora hay que apoyarla con más fuerza todavía por las políticas que intentan debilitarla.

—¿Cuáles son las temáticas de esos capítulos?

—Uno estará dedicado a Tucumán.Otro se llama "Para ellas", porque me encontré con casi 30 canciones dedicadas a las mujeres, que las agrupé porque me parece que en mi mundo musical la mujer ha sido muy importante. El otro tiene que ver con mujeres con las que yo trabajé: ahí entra Liliana, por supuesto, la reciente dupla que hice con la catalana Silvia Perez Cruz, entra Teresa, Silvia Iriondo, Laura Albarracín, Florencia Bernales, una lista larga.

—La más reciente juntada fue la que protagonizaste con Silvia Perez Cruz. ¿Qué balance haces?

—Es de las juntadas que más disfruté en mi vida musical. Fue muy placentera porque se trata de una cantora extraordinaria que se acercó al folklore nuestro, con un resultado mucho más sorprendente que los otros, por el modo de cantar y hacer versiones de nuestro folklore y algunas piezas brasileñas. Aparte de eso, la gira europea que hicimos me permitió acceder a los mejores teatros, como el Theatre de la Ville en París, el Palau de la Música en Barcelona o el teatro de la Maestranza en Sevilla.